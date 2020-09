Il Lido di Venezia ha ospitato stamattina, all’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, la presentazione degli appuntamenti professionali dell’industria del cinema, che caratterizzeranno il prossimo autunno.

Si tratta degli SdC Days – Onlife 2020 dell’Acec – Associazione Cattolica Esercenti Cinema (da Senigallia con collegamenti da tutta Italia, dal 24 al 26 settembre), degli Incontri del Cinema d’Essai della FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai (a Mantova la XX edizione, dal 5 all’8 ottobre) e delle Giornate Professionali di Cinema dell’ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema (la 43ma edizione a Sorrento, dal 30 novembre al 3 dicembre). I tre eventi, rivolti ai professionisti dell’industria con il coinvolgimento del pubblico cittadino, testimoniano quest’anno la piena ripartenza delle attività cinematografiche dopo mesi di grande difficoltà.







La presentazione veneziana, negli spazi Cinecittà-Anica, è avvenuta peraltro mentre finalmente riparte il mercato cinematografico, grazie all’uscita di tre film di successo negli ultimi due fine settimana: “Tenet”, “After 2” e “The new mutants”. Proprio a sottolineare la ripresa del settore cinematografico, la presentazione è avvenuta in forma congiunta, alla presenza dei presidenti associativi: Mario Lorini per l’ANEC, Adriano Bianchi per l’ACEC e Domenico Dinoia per la FICE, con ospiti dell’industria e delle istituzioni. In collegamento streaming il Sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, e il vicesindaco di Mantova, Giovanni Buvoli, mentre al Lido sono intervenuti anche Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, e il Presidente ANICA Francesco Rutelli.







L’evento ha costituito l’occasione per annunciare la struttura e le prime anticipazioni dei tre appuntamenti. Per quanto riguarda le Giornate Professionali di Cinema vedranno convergere a Sorrento esercenti, produttori, distributori, giornalisti per le convention con cui le Società di distribuzione presenteranno le uscite cinematografiche del 2021, le anteprime, i convegni, il Salone espositivo dell’industria e naturalmente i Biglietti d’Oro ANEC ai campioni d’incasso del cinema in Italia; un’annata che, prima dell’interruzione delle attività per la pandemia, ha evidenziato tre grandissimi successi tutti italiani, che saranno celebrati il prossimo 2 dicembre: “Tolo tolo” di Checco Zalone, “Il primo Natale”di Ficarra e Picone, “Pinocchio” di Matteo Garrone.