Dall’11 settembre sarà in radio “HOPE”, il nuovo singolo della cantautrice e chitarrista siciliana ROBERTA FINOCCHIARO, estratto dal suo nuovo disco “SAVE LIVES WITH THE RHYTHM” (Tillie Records/Believe), prodotto dal grande STEVE JORDAN!

«A volte capita di trovarci in uno stato emotivo in bilico tra luce e buio interiore – racconta Roberta – restiamo aggrappati alla speranza e non sappiamo quanto tempo durerà questa sensazione, pensiamo continuamente a come fare per non sentire più quel dolore dentro di noi. Così restiamo bloccati in un’atmosfera fatta di ricordi e immagini, arrivando poi naturalmente ad accettare la realtà fino a quando il cuore guarisce tutte le sue ferite.







Il 12 settembre l’artista si esibirà live a Sant’Apollonia (Ponte di Legno –BS) in occasione del festival A.R.M.O.N.I.A. il progetto di Regione Lombardia ed ERSAF, in collaborazione con l’Associazione Slow Music (inizio spettacolo ore 14.00 – Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti).

“SAVE LIVES WITH THE RHYTHM” è un disco dal sapore internazionale in cui la vita e il groove, elementi fondamentali della musica di Roberta, trovano il loro giusto equilibrio. È una nuova grande sfida per la cantautrice e chitarrista siciliana che con quest’album si è avvicinata molto di più all’uso della chitarra elettrica, concedendo spazi maggiori anche agli assoli musicali.







Registrato al Brooklyn Recording (Ny) e missato al Germano Studios di Broadway (Ny), il nuovo album di Roberta Finocchiaro oltre alla produzione di STEVE JORDAN (noto soprattutto come batterista dei “The Blues Brothers” e del “John Mayer Trio”, oltre che come autore e co-produttore del progetto “Keith Richards and the X-pensive Winos” e turnista insieme ad Eric Clapton) vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Sean Hurley (basso), Clifford Carter (tastiere), Dave O’Donnell (ingegnere del suono) e ancora sono presenti in alcuni brani i fiati di Eddie Allen (tromba), Patience Higgins (sax), Clifton Anderson (trombone), la fisarmonica di Gino Finocchiaro (nonno di Roberta) e il violino di Olen Cesari.

Questa la tracklist di “SAVE LIVES WITH THE RHYTHM”: “The Truth”, “Made For The Dreamers”, “Where You Breathe”, “Hope”, “Broken Eyes”, “About Love”, “Lemon”, “Time To Groove”, “Future”, “Pictures In The Rain”, “The Way”.

Oltre che in digitale è possibile acquistare l’album sia in versione CD sia in versione VINILE al seguente link: www.tillierecords.it/shop/

Chitarrista e cantautrice catanese, classe ’93, Roberta Finocchiaro fin da piccola coltiva la passione per la musica iniziando a suonare la chitarra e a comporre canzoni a soli 10 anni.







Nel dicembre 2014 Roberta entra a far parte della Tillie Records, etichetta discografica di Simona Virlinzi, sorella dello storico produttore discografico catanese Francesco Virlinzi. A settembre 2016 pubblica il primo album “Foglie Di Carta”, dal genere pop/blues/folk e ispirato alle sonorità americane, che Roberta porta in giro per l’Italia con il mini tour “Foglie Di Carta Live”. A dicembre 2016 sale sul palco del Light Of Day (Italia) suonando con alcuni dei musicisti di Bruce Springsteen e il 7 dicembre 2016 apre l’ultima data del Tour “On” di Elisa. A settembre 2017 negli studi della storica famiglia di Sam Phillips a Memphis (Tennessee) inizia le registrazioni del suo secondo album che vanta la partecipazione di importanti musicisti americani tra cui il batterista Stephen Chopek e il bassista David LaBruyere, entrambi produttori artistici dell’album. Nel dicembre 2017 Roberta vince il Fiat Music di Red Ronnie e si esibisce per la prima volta al Teatro Ariston di Sanremo. Nel gennaio 2018 si esibisce ad Asbury Park in occasione del Light Of Day (New Jersey) e a dicembre 2018 esce il suo secondo album di inediti “Something True”.







A settembre 2019 entra in studio a New York per registrare “Save Lives With The Rhythm” (uscito a giugno 2020), il terzo album di inediti, anticipato in radio dal primo sinolo “Future” e prodotto dal grande Steve Jordan. Durante i mesi di lockdown, tra marzo e maggio 2020, Roberta si è aggiudicata anche la vittoria di un contest lanciato sui social da Alex Britti vincendo la possibilità di esibirsi insieme a lui. Ad agosto 2020 riscattata il suo premio, in occasione del Festival di Piombino 20eventi, esibendosi come opening-act del concerto di Alex e suonando insieme durante il suo live sulle note del brano “7000 caffè”. Sempre ad agosto Roberta partecipa anche al primo contest dedicato a Bruce Springsteen, “Cover Me”, con la canzone “New York City Serenade” e si aggiudica il premio della critica.