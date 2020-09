Martedì 8 settembre nei giardini del centro “La Pira” di Via Terracciano, alle ore 19,00, il candidato a sindaco Vincenzo Romano incontrerà l’associazione antiracket e antiusura, FAI Domenico Noviello. In un confronto con il suo Presidente Salvatore Cantone, saranno illustrate le proposte presenti nel programma di Romano sulle politiche da mettere in atto per la lotta alla criminalità organizzata e alla diffusione del fenomeno dell’estorsione perpetrata ai danni dei commercianti locali.





Nell’ampio ventaglio di azioni contrastanti i fenomeni dell’usura il programma di Romano prevede l’istituzione di un ufficio-sportello comunale di prevenzione usura, estorsione e sovra-indebitamento. Romano ha parlato anche dell’eventuale apertura di un osservatorio composto dai rappresentanti della politica, autorità dell’ordine pubblico, banche locali, confidi, associazioni interessate come la FAI.





Gli obiettivi comuni da realizzare saranno :

mappatura dell’esistente rispetto ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione interventi d’ accompagnamento per vittime e reinserimento dei soggetti nell’attività economica. Bonus usura che potrà essere istituito grazie agli avanzi di amministrazione e proventi concessioni edilizie. interventi di affiancamento legale della vittima per la denuncia e costituzione di parte civile nel processo penale.