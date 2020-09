Acquistare sul web in sicurezza: alcuni pratici consigli

Le tecnologie digitali hanno radicalmente modificato molti ambiti della nostra quotidianità, e tante azioni giudicate fino a non molti anni fa pura “fantascienza” sono oggi all’ordine del giorno. Tra le tante possibilità offerte dal web ad esempio, troviamo quella di poter effettuare acquisti di prodotti o servizi online in qualsiasi momento lo si desideri, ovunque ci si trovi.

È sufficiente infatti avere un conto corrente abilitato ad operare online, una carta di credito o una prepagata ricaricabile, ed il “gioco” è fatto. Ovviamente ovunque ci sia un giro ingente di denaro, ci sono anche molti malintenzionati pronti ad approfittarsene. Proprio per questo motivo è necessario adottare alcune precauzioni, che vedremo di seguito in questo articolo.

Negozi online: come scegliere quelli affidabili

In prima battuta, prima di effettuare qualsiasi acquisto online, è opportuno verificare la presenza di alcuni requisiti fondamentali dello shop stesso. Il primo di questi è che sia presente il numero di partita IVA. Il secondo è che siano indicati con precisione anche tutti i dati inerenti l’azienda, come l’indirizzo e i contatti utili. In assenza di queste informazioni basilari è opportuno non procedere con nessun acquisto.

In questo caso infatti, le probabilità di ritrovarsi ad avere a che fare con una truffa sono molto alte. In secondo luogo, in alcune situazioni è doveroso anche accertarsi della presenza di certificazioni sulla sicurezza rilasciate da enti appositi. Questa regola è valida in molti frangenti, ma volendo citarne uno, potremmo parlare delle roulette online . Gli operatori di gioco legali infatti, mostrano direttamente in home page il logo ADM.

In questo caso a certificare l’affidabilità delle società troviamo direttamente lo Stato. In assenza di tale logo, è opportuno allontanarsi immediatamente dalla piattaforma, perché il rischio che qualcuno possa intercettare i dati della carta di credito o del conto corrente bancario, è altissimo. Infine, ma non da ultimo, il web stesso offre alcuni strumenti per controllare l’affidabilità del venditore.

Una buona idea ad esempio, consiste nel ricercare informazioni, recensioni e opinioni direttamente attraverso i motori di ricerca. In questo modo sarà piuttosto facile valutare l’affidabilità del negoziante, anche se dobbiamo comunque specificare che il 100% di valutazioni positive è difficilmente ottenibile da qualsiasi azienda. Il cliente insoddisfatto infatti, è sempre e comunque dietro l’angolo.

Negozi online: attenzione alle spedizione e alle connessioni

Due raccomandazioni molto importanti da tenere a mente quando si fanno acquisti online riguardano le spedizioni e le connessioni utilizzate. Per le prime è importantissimo che il venditore offra la possibilità di utilizzare un metodo tracciabile, e nel caso di prodotti di un certo valore, anche un’assicurazione. In assenza di tale possibilità è opportuno non acquistare, perché se gli articoli non dovessero arrivare, sarebbe difficile rivalersi su qualcuno. Per quanto concerne invece le connessioni, è doveroso prestare attenzione ad un dettaglio.

Durante la navigazione normale di un qualsiasi sito internet, l’indirizzo visualizzato nella barra apposita comincia per “http”. Quando si procede invece con un acquisto online, e si arriva alla fase di checkout del pagamento, tale indirizzo deve cominciare con “https”. La “S” indica semplicemente che la connessione è cifrata, quindi sicura. In questa situazione dunque, è possibile inserire i dati della carta senza avere la preoccupazione che qualche malintenzionato possa intercettarli e “svuotare” il conto.

Infine, ma non da ultimo, anche il metodo di pagamento adottato può fare la differenza. Una buona idea è sicuramente quella di utilizzare carte prepagate ricaricabili al posto di quelle di credito legate al conto corrente bancario. Mentre quest’ultime infatti possono essere utilizzate entro il fido concesso dall’istituto, le carte prepagate ricaricabili sono limitate al solo importo disponibile sulle stesse. In altre parole sarà sufficiente ricaricare l’importo dell’acquisto per evitare spiacevoli conseguenze.