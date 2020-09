Il Comune di Agerola ha comunicato che un proprio cittadino è contagiato da Covid -19. Si tratta di un soggetto asintomatico che è riconducibile alla famiglia del minore risultato positivo il 31 agosto. Guarito invece il cittadino infetto che era rientrato dall’estero il 18 agosto.







“In data odierna l’Asl Napoli 3 sud ha dato comunicazione di un nuovo caso di positività nel nostro Comune. – hanno fatto sapere dall’Ente – La persona, asintomatica e sottoposta a tampone, è riconducibile alla famiglia del minore, risultato positivo in data 31 agosto 2020. Come puntualmente comunicato, tutti i familiari entrati in contatto con il minore, già in isolamento domiciliare dal 31 agosto, sono stati sottoposti a tampone e non risultato ulteriori casi positivi. Lo stesso minore risulta negativo al primo tampone di controllo.

“Continuiamo ad essere vigili, rassicurando tutti che la situazione è pienamente sotto controllo. Non abbassiamo la guardia. L’utilizzo delle mascherine e del gel igienizzante per le mani, abbinati al rispetto della distanza di sicurezza, sono indispensabili per limitare il più possibile la diffusione del virus”.

Ivano Manzo