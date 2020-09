In Campania altri 203 positivi al Covid e ancora un decesso

Sono 203 i positivi riscontrati oggi a fronte di ancora oltre settemila tamponi processati. Sono ancora 43 i casi, cosiddetti di rientro e ancora 14 dalla Sardegna e 29 da Paesi esteri, mentre ulteriori 17 positivi da contatti stretti di precedenti casi di rientro.

Il virus quindi non rallenta la sua diffusione, anzi risulta presente in maniera sostenuta su tutto il territorio regionale e in particolare tra Napoli e Caserta. E proprio a fronte di ciò il Governatore De Luca ha prorogato la quarantena per chi rientra dall’estero: la misura per ora prosegue fino al 17 settembre.







I tamponi passati a setaccio dai laboratori regionali oggi sono stati 7.154. In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 474.285 dall’inizio dei contagi, mentre positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid sono in totale 8.580.

La percentuale oggi scende ancora di qualche decimo di punto fermandosi a 2,83%, ieri era arrivata a 3,15%.

Registrato purtroppo oggi un altro decesso. Il numero delle vittime del Covid passa quindi a 449.







I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 226, salendo di sei unità rispetto a ieri. Salgono anche i degenti in terapia intensive: oggi sono 10 i pazienti, ancora uno in più, che stanno lottando con il virus in quei reparti.

I casi attualmente positivi, cioé esclusi i guariti e i deceduti, sono 3.594, ancora altri 179 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 3.358, 172 in più.

Sono 23 i guariti e quindi il totale sale a 4.537, di cui 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.







In Italia, nelle ultime 24 ore, le persone risultate positive sono 1.434. Aumentato rispetto a ieri il numero dei tamponi: ne sono stati fatti 95.990, quasi 3.600 in più.

Il bollettino quotidiano riporta ancora 14 vittime (35.577 dall’inizio dell’epidemia). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 150, sette più di ieri. I ricoverati con sintomi salgono di 18 unità, da 1760 a 1778.

In isolamento domiciliare, a tutt’oggi ci sono 32.806. Cala, e non è un dato positivo, il numero dei guariti e dei dimessi rispetto a ieri: oggi 471 , ieri erano stati 563, che portano il totale a 211.272.

Le regioni più colpite oggi sono la Lombardia (+218) e Campania (+203). Solo la Valle d’Aosta non ha fatto registrare nuovi contagi.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Domenica 30 agosto – 3,18% – 184 contagiati

Lunedì 31 agosto – 1,74% – 102 contagiati

Martedì 1 settembre – 2,27% – 117 contagiati

Mercoledì 2 settembre – 3,01% – 193 contagiati

Giovedì 3 settembre – 2,75% – 171 contagiati

Venerdì 4 settembre – 1,75% – 119 contagiati

Sabato 5 settembre – 1,84% – 100 contagiati (oggi altri 83 casi dai giorni scorsi)

Domenica 6 settembre – 5,11% – 218 contagiati (oggi altri 42 conteggiati oggi)

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati

Martedì 8 settembre – 2,83% – 203 contagiati