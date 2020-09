Colpo numero cinque nel mercato della Juve Stabia: il club stabiese ha annunciato l’ingaggio in prestito di Francesco Golfo. Il 26enne giocatore è un esterno d’attacco molto veloce e ficcante, in possesso di buon dribbling, capace di giostrare sulle due fasce.

A seguire il comunicato del sodalizio campano, con le dichiarazioni di Golfo: “La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dell’attaccante Francesco Golfo, classe ’94. Il calciatore, nativo di Palermo, è cresciuto calcisticamente nella Pianese. Ha vestito anche le maglie del Trapani, col quale ha debuttato in serie B, e del Potenza.





Queste le prime dichiarazioni: “Sono molto contento di essere qui in una società così ambiziosa. L’impatto con i miei compagni e il mister è stato positivo: sono convinto che faremo molto bene. Non vedo l’ora di esultare al Menti”.

Francesco Golfo si è già aggregato alla squadra allenata da mister Padalino.

Oggi si è svolto anche il sorteggio della Coppa Italia Tim: la Juve Stabia giocherà in casa il 23 settembre nel primo turno contro la squadra del Tritium, compagine lombarda della serie D. In caso di vittoria i gialloblù sfideranno il Pisa. Il match contro il Tritium sarà giocato al Menti a porte chiuse.

Domenico Ferraro