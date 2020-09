Marco Fiorentino, ex sindaco del Comune di Sorrento e candidato alle prossime elezioni comunali, ha contratto il Covid-19. Ad attestarne l’ufficialità del contagio è l’esito positivo del tampone, nonché la conferma dei vertici dell’Asl competente.

A diffonderne la notizia è lo stesso Fiorentino, così ha scritto sul suo profilo Facebook: “Questa mattina ho ricevuto il risultato del tampone che per prudenza avevo deciso di fare, nonostante l’esito negativo del test sierologico, ed è positivo”. Poi ha continuato rassicurando i suoi cari sulle sue condizioni attuali: “Non ho alcun sintomo, mi sento bene. Come sapete, per senso di responsabilità, avevo scelto già da alcuni giorni ormai di rispettare volontariamente la quarantena”. Ed ha concluso propositivo, accennando ai suoi progetti futuri: “Non si può abbassare la guardia, purtroppo il rischio contagio è alto. Non mi demoralizzo, al contrario, è uno stimolo ad andare avanti. Continuerò a lavorare per costruire un futuro migliore per la nostra Sorrento, come ormai faccio ogni giorno da molti anni a questa parte. Vi tengo aggiornati”.







A scopo preventivo, per contenere e contrastare il decorso del virus, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud ha deciso l’isolamento domiciliare per Massimo Coppola, Mario Gargiulo e Francesco Gargiulo. Tutti hanno partecipato, nei giorni scorsi, ad un confronto pubblico. Hanno richiesto, pertanto, di sottoporsi al tampone.

“A loro, l’augurio che tutto possa risolversi per il meglio”, questi gli auguri di una pronta guarigione dall’attuale sindaco Giuseppe Cuomo. Ed ha, inoltre, espresso parole di elogio per il candidato Fiorentino: “Ha responsabilmente comunicato sui suoi profili social di essere positivo”. Ha concluso, infine, rivolgendosi alla cittadinanza sorrentina: “A tutti ricordo di continuare ad attenersi alle norme sanitarie e al buon senso, per tutelare se stessi e l’intera collettività”.

Emanuela Francini