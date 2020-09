“La Campania vota No, Napoli vota NO” è il titolo dell’evento che si terrà all’Arenile di Bagnoli di Napoli il prossimo 11 settembre alle 16.30 grazie all’organizzazione di tutti i comitati nazionali per il No al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre prossimi.







Interverranno i parlamentari Gregorio De Falco, Roberto Giachetti, Sandra Lonardo, Paola Nugnes, Matteo Orfini, il portavoce del Comitato “Democratici per il NO” Marco Plutino e Maurizio De Stefano. Dopo i saluti di Davide Mazzone di NOstra e Lorenzo Preziosi di InOltre – Alternativa Progressista, presenteranno la serata Antonio Bassolino, Luigi Razzano di Demonline, Francesco Forte dei Giovani Democratici.

La manifestazione, organizzata all’aperto e secondo le prescrizioni per il Covid-19, sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook di DemOnLine e ComitatiNo. Sarà messo a disposizione un ampio parcheggio e sarà obbligatorio presenziare con mascherina.







“Mobilitiamo i cittadini contro una riforma che riteniamo profondamente sbagliata. – spiegano gli organizzatori. – Tagliare i parlamentari senza una seria riforma costituzionale alle spalle vuol dire, semplicemente, tagliare la democrazia e la rappresentanza in nome di un bieco populismo. Per questo promuoviamo il No al referendum, in quanto la cancellazione di un terzo dei parlamentari porterà un risparmio economico minimo alle casse dello Stato e concentrerà ancor di più il potere nelle mani di pochi”.