Sono giunte buone per il Comune di Castellammare di Stabia in merito alle condizioni del pizzaiolo Catello, registrato dall’Asl Na 3 positivo al Covid-19 nelle settimane precedenti.

Catello sta ritornando in salute, la sua sembra essere una storia a lieto fine e s’intravede la luce infondo al tunnel. Il virus l’ha costretto ad essere ricoverato al cuore, a trascorrere giornate interminabili su un letto di terapia intensiva del Covid center di Boscotrecase ed a respirare a fatica, grazie all’ausilio di un macchinario. Adesso respira da solo ed è stato trasferito in reparto. Il personale medico è speranzoso e positivo, Catello per riprendere la sua vita in mano ha bisogno soltanto di ricevere l’esito dei due tamponi che potrebbero attestare la sua negatività al coronavirus, nonché guarigione.







Tutti i membri del suo nucleo familiare, intanto, si sono sottoposti al tampone che ha dato risultanza negativa. Stanno tutti bene, dalla moglie ai nipotini.

È questione di giorni perché l’incubo sia definitivamente terminato. Per lunedì è stata fissata la sanificazione della sua pizzeria situata nel centro storico di Castellammare e, a partire dal 17 settembre, potrà accogliere nuovamente i clienti al suo interno. Tutti hanno aspettato questo momento con grande affetto, perciò Catello ha deciso di ringraziare tutti tramite i suoi familiari che ne hanno fatto le veci: “”Voglio ringraziare i medici del Covid center di Bosco per l’umanità e la professionalità con cui mi hanno curato”.

Emanuela Francini