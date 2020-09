Scoppia il caso della nomina degli scrutatori per le prossime elezioni regionali e per il referendum del 20 e 21 settembre nel Comune di Castellammare di Stabia. Ad una settimana esatta dalla pubblicazione dei 246 scrutatori nominati dalla commissione elettorale di Palazzo Farnese, si è infervorata la polemica. Non si tratta di certo della prima volta in cui i numerosi cittadini si sono lamentati circa le dinamiche di compilazione dell’elenco.

E’ stata già contestata nei precedenti giorni la scelta di comporre una commissione elettorale caratterizzata da figure istituzioni di maggioranza. Di fatto, è costituita dai seguenti consiglieri: Nicola De Filippo, Barbara Di Maio e Tina Donnarumma, la quale ha effettuato il passaggio ad una lista civica della Lega. Hanno spiegato la vicenda quest’oggi le pagine di cronaca de “Il Mattino”.

La lista degli scrutatori prevede una metà sorteggiata e un’altra nominata. All’interno quest’ultima ala, ha scatenato gli animi la presenza dei figli di 3 consiglieri comunali di maggioranza, compresa la figlia della presidente di commissione. Si parla di ragazzi giovani, tra i 20 e 21 anni ed alle prime esperienze. Sono Alessia Carolei (sezione 28), Simone Polito (sezione 55) e Luca Santaniello (sezione 48), rispettivamente figli di Barbara Di Maio, Sabrina Di Gennaro ed Enrico Santaniello. Un quadretto che sembra essere un déjà vu di quello del 2017, anno in cui sono stati scelti altri parenti del consigliere uscente e successivamente rieletto Emanuele D’Apice.

Il sindaco Gaetano Cimmino ha preferito, almeno per il momento, non sbilanciarsi nell’esprimere commenti a riguardo. Ha preferito non dilungarsi in considerazioni anche Barbara Di Maio: “Io non c’ero allo scrutinio del suo nome. In quel momento ero fuori la stanza. Per adesso preferisco non commentare”. Ha rimbalzato prontamente le accuse, invece, Sabrina Di Gennaro: “In verità non lo sapevo ma i ragazzi sono tutti uguali – ha esordito – se partecipano alle attività è un bagaglio di esperienza importante. Lui come altri sono iscritti a una lista di possibili scrutatori perché hanno i requisiti necessari per esserci, non credo che essere figlio di una consigliera debba essere un discrimine. Lascio i giovani liberi di decidere e vivere le proprie esperienze”.

La presenza di suo figlio Simone non sembra neanche essere stata confermata: “Non so se mio figlio accetterà, sta preparando degli esami e potrebbe anche rinunciare per non sottrarre tempo allo studio”. Ad appoggiare pienamente le parole della collega c’è stato Enrico Santaniello (Gaetano Cimmino sindaco), con queste parole si è difeso: “Questa è una polemica sterile, mio figlio è un cittadino come tutti gli altri. Se avessi avuto il potere di agevolarlo, lo avrei fatto per altro, non per nominarlo scrutatore. Solo perché è mio figlio non vedo perché non possa essere nominato”.