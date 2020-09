Ancora in calo il numero dei nuovi contagi in Campania, sono 180 i positivi riscontrati oggi a fronte di 7.482 tamponi processati. Molti oggi i “positivi di rientro”: 73 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro.

Rispetto alla scorsa settimana c’è da registrare un leggero calo della curva epidemica, ma escludendo i contagiati riconducibili direttamente o indirettamente ai rientri da oltre regione, il numero dei contagi risulta ancora alto a dimostrazione che il virus circola in tutte le province della Campania.







In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 481.767 dall’inizio dei contagi, mentre i positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid sono in totale 8.760.

La percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati oggi resta sostanzialmente stabile anche se scende di qualche decimo di punto fermandosi a 2,40%, ieri era arrivata a 2,83%.

Il numero delle vittime del Covid segna ancora un aumento e giunge a 450. C’è infatti da registrare, purtroppo, oggi un altro decesso.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 232, salendo di sei unità rispetto a ieri. Restano sempre 10 i pazienti in terapia intensiva.

I casi attualmente positivi, cioé esclusi i guariti e i deceduti, sono 3.742, ancora altri 148 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che ora sono 3.500, aumentando di 142 in più.

Sale a 4.568 i numero dei guariti, oggi 31 i guariti. Attualmente 4.564 pazienti sono completamente guariti e 4 clinicamente guariti.







Tornano ad aumentare i casi di Covid-19 in Italia e oggi arrivano a 1.597 i nuovi positivi, 163 in più rispetto a ieri. Il dato preoccupante è dato dal calo dei tamponi effettuati: 94.186, quasi duemila in meno dispetto al giorno precedente, in relazione all’aumento dei positivi. In Italia, la percentuale odierna tra i tamponi e i positivi è di 1.69%.

Il numero totale dei casi sale a 283.180. Ancora 10 i decessi che portano il totale a 35.587. I guariti sono 613 e sono 211.885 in tutto.

Sono 58 in più in Italia nelle ultime 24 ore i ricoverati positivi al coronavirus con sintomi: 1.836 in totale contro i 1.778 di ieri. In terapia intensiva i ricoveri aumentano di altri 16 pazienti e sono 164 in totale. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 33.708 persone, ovvero 902 in più rispetto al giorno precedente.

La Campania con 180 nuovi casi è la seconda regione più contagiata dopo la Lombardia con 245 contagiati oggi, al terzo posto la regione Lazio con 163 tamponi positivi.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Lunedì 31 agosto – 1,74% – 102 contagiati

Martedì 1 settembre – 2,27% – 117 contagiati

Mercoledì 2 settembre – 3,01% – 193 contagiati

Giovedì 3 settembre – 2,75% – 171 contagiati

Venerdì 4 settembre – 1,75% – 119 contagiati

Sabato 5 settembre – 1,84% – 100 contagiati (oggi altri 83 casi dai giorni scorsi)

Domenica 6 settembre – 5,11% – 218 contagiati (oggi altri 42 conteggiati oggi)

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati

Martedì 8 settembre – 2,83% – 203 contagiati

Mercoledì 9 settembre – 2,40% – 180 contagiati