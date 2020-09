Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata data tramite una nota sul sito ufficiale della società.

Il patron del club azzurro ha partecipato all’Assemblea della Lega di Serie A nella giornata di ieri, prima di sapere della propria positività. Il tampone è stato effettuato in serata e ha accertato il contagio.





Dopo l’effettuazione del tampone, la Lega è ha notificato il risultato dello stesso ai presidenti e ai dirigenti. Questo il testo della notifica:

“Spettabili Società, egregi Signori, la presente per comunicarVi che siamo appena venuti a conoscenza di un possibile caso positivo di Sars-Cov-2 tra le persone che hanno preso parte all’assemblea odierna.





Avendo rispettato tutte le misure previste per la prevenzione dei contagi, siamo fiduciosi che non ci sarà alcuna ripercussione sulla condizione di salute dei presenti. In ogni caso, suggeriamo a tutte le persone che hanno partecipato alla riunione di attenersi a un rigoroso distanziamento sociale e di astenersi per quanto possibile dal presentarsi sui luoghi di lavoro finché l’ATS non avrà assunto le proprie determinazioni.

A tal fine, chiediamo la cortesia a tutte le Associate di mettersi in tempestivo contatto con i proprio delegati. Ringraziando per la collaborazione, inviamo i nostri migliori saluti​”

Salvatore Emmanuele Palumbo