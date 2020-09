I numeri dei nuovi contagiati sono costantemente in calo e anche oggi si conferma questo trend. Sono infatti 140 i tamponi riscontrati positivi, ieri erano stati 180, due giorni fa 203 e prima ancora 249.

Contagi quindi in calo quindi ma ancora oggi 49 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro. Purtroppo la maggior parte dei nuovi contagiati è prodotta dal virus in circolazione sul territorio regionale. Nuovi contagi in calo ma allo stesso tempo bisogna riscontrare una effettiva ripresa dell’epidemia segnata dal numero in salita dei ricoveri seguita da un lento, ma costante aumento anche dei ricoveri in terapia intensiva.





I tamponi processati in Campania nelle 24 ore sotto analisi sano stati 7.293, che portano il totale regionale a 489.060 dall’inizio dei contagi, mentre i positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid sono in totale 8.900.

La percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati scende ancora fermandosi a 1,91%, ieri era arrivata a 2,40%.

Il numero delle vittime del Covid segna ancora un aumento e giunge a 451. C’è infatti da registrare, purtroppo, oggi un altro decesso. Tre decessi in tre giorni è il triste dato che comincia a suscitare qualche preoccupazione.







I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 239, salendo di sette unità rispetto a ieri. Aumentano, sono 13, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri.

I casi attualmente positivi sono 3.865, ancora altri 123 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 3.613, aumentando di altri 113.

Sale a 4.584 i numero dei guariti, oggi 16 i guariti. Attualmente 4.580 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.







Ancora in risalita in Italia il contagio: 1.616 positivi e 10 morti. Aumentano in Lombardia (257), in Veneto (173), in Emilia Romagna (152) e in Toscana (147). Nel Lazio 148 casi, dove è partita un’indagine sulla comunità peruviana. Altri 82 positivi in Puglia.

In Italia, la percentuale odierna tra i tamponi e i positivi è di 1.63%.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Martedì 1 settembre – 2,27% – 117 contagiati

Mercoledì 2 settembre – 3,01% – 193 contagiati

Giovedì 3 settembre – 2,75% – 171 contagiati

Venerdì 4 settembre – 1,75% – 119 contagiati

Sabato 5 settembre – 1,84% – 100 contagiati (oggi altri 83 casi dai giorni scorsi)

Domenica 6 settembre – 5,11% – 218 contagiati (oggi altri 42 conteggiati oggi)

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati

Martedì 8 settembre – 2,83% – 203 contagiati

Mercoledì 9 settembre – 2,40% – 180 contagiati

Giovedì 10 settembre – 1,91% – 140 contagiati