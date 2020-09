Da oggi, venerdì 11 settembre, è in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e in digital download “JEALOUS GUY” (Ore25 / Marte Label, distribuito da Artist First – https://jaqueline.lnk.to/JealousGuy), il nuovo singolo della cantautrice e musicista JAQUELINE.

Il nuovo brano verrà presentato per la prima volta dal vivo domenica 13 settembre a Massa (MS) in occasione della 25° edizione del Premio Lunezia (Piazza Mercurio, dalle ore 21.30 – ingresso su prenotazione).







“JEALOUS GUY” è un brano dalle influenze funk e caratterizzato da un magnetico riff di chitarra che racconta la fine di una storia d’amore tormentata, sfuggente ed eccessiva tra una donna sicura di sé e un uomo, appunto, geloso.

«“Jealous Guy” vuole essere in parte una testimonianza del mio percorso (d’amore), ma anche, a mo’ di provocazione, una “predica” esorcizzante per chiunque abbia superficialità rispetto al principe dei sentimenti – afferma Jaqueline – L’amore è un viaggio alla scoperta di noi stessi, dell’Altro, senza cadere nella percezione di dover spendere un tempo che sarà per forza sprecato. Comunque vada la storia, sarà sempre stato un itinerario dentro noi stessi, dentro la nostra intimità, alla scoperta delle moltitudini che ci abitano e dei paradossi che ci governano».







Jaqueline (nome d’arte di Jaqueline Branciforte) è una cantautrice e musicista siciliana che scopre la musica grazie alla ricca collezione di dischi del padre, ascoltando sin da piccola le più grandi leggende della musica internazionale come Michael Jackson, Madonna, Prince, Stevie Wonder, Aretha Franklin e tanti altri. Esordisce alla finale di Festival Show 2011, dove si esibisce dal vivo sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Conseguita la maturità, si trasferisce a Roma ed entra nell’accademia di musica “Saint Louis College of Music”. Nel 2018 il brano “Andare Via” fa parte della colonna sonora del film candidato ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento “Un giorno all’improvviso” e l’anno seguente fa parte degli otto finalisti di Area Sanremo 2019 con il brano inedito “Game Over”. Al momento sta lavorando all’album di esordio, in uscita quest’anno.