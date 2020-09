Un girone nuovo per il Napoli in A2, avversarie tutte da scoprire e il calendario che ieri ha fissato date e incontri per la stagione che partirà il 17 ottobre. Saranno promosse in serie A complessivamente 5 squadre: le quattro vincitrici dei rispettivi gironi e una ulteriore proveniente dai playoff (a cui accedono dalla 2ª alla 5ª di ogni girone).





Retrocederanno in serie B un numero complessivo di 8 squadre: le quattro squadre classificate all’ultimo posto di ogni girone e ulteriori quattro tramite playout (si sfidano terzultima e penultima di ogni girone). Il debutto sarà contro il Regalbuto di mister Paniccia a Cercola, poi la doppia trasferta calabrese a Cosenza e Bovalino (provincia di Reggio Calabria), arriva il ripescato Messina per la seconda in casa il 7 novembre. Si va a Piazza Armerina (Enna), ospitiamo l’Orsa Viggiano, poi a Bernalda (provincia di Matera), Cataforio a Cercola, a Siracusa dal Melilli, il Taranto e giro di boa ancora in Calabria a Polistena, il 9 gennaio, dopo la sosta per le festività natalizie.





Ieri grande successo di partecipazione per il primo stage del settore giovanile, la prima squadra sta proseguendo il lavoro di preparazione in vista degli appuntamenti amichevoli.

Il tecnico Piero Basile analizza così il calendario e le avversarie che il Napoli dovrà affrontare: “E’ un girone impegnativo, tutte le rose sono migliorate: Bernalda, Melilli, lo stesso Bovalino, il Polistena, sarà molto competitivo secondo me. Chiaramente dovrò scoprirlo anche io, mancando 7 anni dalla A2. E’ abbastanza equilibrato, anche se iniziare con una doppia trasferta, dopo la prima contro un roster forte come il Regalbuto, ci dovrà far trovare subito pronti. Abbiamo quasi tutte le squadre migliori fuori casa all’andata, dal punto di vista logistico certamente ci saranno difficoltà in più. Dobbiamo avere chiara l’idea che tante partite si vinceranno non solo per qualità, ma per carattere, tensione agonistica e concentrazione”.