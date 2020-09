Nonostante la situazione ancora emergenziale per il Covid19, non si fermano i progetti, in questo caso sempre più concreti, a sostegno di chi ne ha davvero bisogno: è stata infatti pubblicata sul sito web del Comune di Caserta la determina di approvazione dei verbali dei destinatari dei servizi previsti dal progetto I.T.I.A. – Intese territoriali di inclusione attiva (d.d. 191 del 22.06.2018) della Regione Campania, finalizzato, appunto, al sostegno di persone e famiglie svantaggiate e a rischio esclusione ed al loro reinserimento attivo.





Nello specifico le attività, seguono tre azioni:

Azione A) interventi di sostegno alla genitorialità; servizi di sostegno domiciliare alla famiglia; servizi di sostegno psicologico nell’età evolutiva sostegno psicologico a persone e famiglie in difficoltà; mediazione familiare; avvio di progetti che promuovano esperienze di auto e mutuo-aiuto; gruppo di ascolto e auto aiuto; servizi di consulenza individualizzata; servizi e iniziative per favorire l’integrazione socioculturale dei nuclei familiari migranti. Con particolare riguardo saranno trattati anche, eventuali, casi di donne e i bambini vittime di maltrattamenti e violenze.

Azione B) Percorsi di empowerment, con percorsi professionalizzanti (tra i quali, pizzaiolo, operatore del punto vendita, comunicazione nella lingua straniera competenze digitali (key-competence, adattamento domestico-ambientale).

Azione C) Tirocini di Inclusione Sociale, rivolti alle persone disabili ed alle persone svantaggiate maggiormente vulnerabili (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza).





Soddisfatto il sindaco di Caserta Carlo Marino, che assieme all’amministrazione porta avanti il progetto: “E’ davvero fondamentale che in tempi ancora così complicati le istituzioni continuino a tutelare soprattutto le fasce più deboli”, ha commentato, “cosa che facciamo in maniera concreta grazie alle azioni del progetto I.T.I.A. – Intese territoriali di inclusione attiva”.