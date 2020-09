Una campagna elettorale intensa, fatta di incontri e confronti in lungo e largo la provincia di Napoli. L’avvocato Francesco Pinto, 43 anni, già sindaco per due mandati del comune vesuviano di Pollena Trocchia, in vista delle elezioni del prossimo 20 e 21 settembre, alle quali si presenta nella coalizione di centrodestra a sostegno del candidato presidente Stefano Caldoro, nella lista della Lega, ha un’agenda fitta di appuntamenti.





A Gragnano, Vico Equense, Terzigno, Pozzuoli e Napoli gli ultimi incontri in ordine di tempo. «Per dare risposte sempre più concrete ai territori che mi hanno visto crescere e maturare, umanamente, politicamente e amministrativamente, è indispensabile lavorare a livello sovracomunale, e le imminenti elezioni che disegneranno il nuovo consiglio regionale rappresentano un’importante occasione di svolta per le nostre comunità. Le regionali, infatti, sono a tutti gli effetti delle grandi amministrative, nelle quali i cittadini possono scegliere direttamente coloro che li rappresenteranno nel governo della Campania» ha detto ancora Pinto, che ha già contribuito all’amministrazione di enti di area vasta nelle vesti di assessore dell’ex provincia di Napoli, di consigliere metropolitano e di componente del direttivo dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio.





«Il sogno di valorizzare le enormi potenzialità della nostra terra che giovanissimo mi ha avvicinato alla politica è divenuto, nel corso degli intensi anni di attività istituzionale, obiettivo costante verso il quale ho teso ogni sforzo politico e amministrativo. È quello stesso sogno, consolidato dalla maturità che l’esperienza sa fornire, che è alla base di questa nuova sfida che sto vivendo con l’umiltà e la passione di sempre» ha concluso Pinto, attuale presidente del consiglio comunale di Pollena Trocchia e consigliere nazionale ANCI.