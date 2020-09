Ulteriore calo dei tamponi riscontrati positivi, oggi sono 103 i nuovi contagiati in Campania. Meno positivi, ma anche meno tamponi processati, oggi sono stati 5.427, circa 2mila in meno rispetto ai giorni precedenti. I numeri dei nuovi contagiati sono costantemente in calo e anche oggi si conferma questo trend.

Sono ancora 19 i casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro. Con il passare dei giorni si riduce il numero dei casi di rientro in Campania e va delineandosi sempre più il quadro della circolazione del virus sul territorio regionale. Fino al 17 settembre continuerà il monitoraggio delle persone in fase di rientro.

Peggiora, intanto, la situazione clinica, con nuovi ricoveri e un aumento delle degenze in terapia intensiva.





Il totale dei tamponi effettuati in Campania salgono a 489.060 dall’inizio dei contagi, mentre i positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid salgono oltre i novemila in totale e raggiungono quota 9.003.

La percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati resta sostanzialmente stabile fermandosi a 1,89%, ieri era arrivata a 1,91%.

Dopo tre giorni si fermano i decessi, il numero delle vittime resta fermo quindi a 451.







I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 254, ancora quindici in più rispetto a ieri. Sale ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ancora altri quattro in più rispetto a ieri, sono infatti 17 i degenti sotto stretta osservazione.

I casi attualmente positivi sono 3.898, ancora altri 33 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 3.627, quattordici in più rispetto all’ultimo bollettino.

Tanti i guariti, ben 70 che portano il totale a 4.654, di cui 4.650 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.





In Italia i tamponi processati sono stati 92.706, rispetto a ieri 6.880 in meno. Sono stati registrati 1.501 nuovi casi. In calo oggi le vittime, 6 a fronte delle 10 di ieri, per un totale di morti dall’inizio della pandemia di 35.603. Aumentano anche su base nazionale i ricoveri: sono 102 in più le persone con sintomi e in totale 1.951. Nelle terapie intensive sono stati registrati 7 casi in più, portando il totale a 182. In isolamento domiciliare si trovano 35.370 persone.

In Italia, la percentuale odierna tra i tamponi e i positivi resta stabile, oggi è di 1.61%, ieri era 1,63%.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Mercoledì 2 settembre – 3,01% – 193 contagiati

Giovedì 3 settembre – 2,75% – 171 contagiati

Venerdì 4 settembre – 1,75% – 119 contagiati

Sabato 5 settembre – 1,84% – 100 contagiati (oggi altri 83 casi dai giorni scorsi)

Domenica 6 settembre – 5,11% – 218 contagiati (oggi altri 42 conteggiati oggi)

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati

Martedì 8 settembre – 2,83% – 203 contagiati

Mercoledì 9 settembre – 2,40% – 180 contagiati

Giovedì 10 settembre – 1,91% – 140 contagiati

Venerdì 11 settembre – 1,89% – 103 contagiati