La Spagna è una terra meravigliosa. Il suo fascino si contraddistingue in Europa per le città storiche, l’arte e la cultura. Ma la Spagna è anche famosa per le spiagge, il divertimento e la movida fino a tarda notte, magari accompagnata da un bel bicchiere di sangria.

Le sue spiagge, le sue montagne, le sue isole e le sue città riescono ad affascinare anche il turista più esigente. Per chi predilige l’esplorazione dei centri cittadini un Paese come la Spagna può sorprenderlo con chiese, palazzi storici, strette strade che si snodano nei cuori dei centri cittadini e che mostrano lungo il loro tragitto opere d’arte e capolavori architettonici.

Scopriamo allora assieme 5 città che non possiamo non visitare in Spagna.

BARCELLONA

Barcellona resta una delle città più interessanti della Catalogna. Passeggiando per il paese si respira la calma e serenità tipica della Spagna, un’atmosfera che rapisce e che ci induce a passeggiare per le strade e le piazze del Barrio Gotico senza tralasciare la visita di ristoranti e bar. È la città di Antoni Gaudì per cui non possiamo evitare di visitare l’opera incompiuta della Sagrada Familia, Casa Battlò e Parc Güell. Nel cuore della città una passeggiata per le Ramblas sarà inevitabile.

MADRID

Un ottimo modo per spostarsi in Spagna e con il treno. Se da Barcellona vogliamo passare alla capitale del Paese, possiamo acquistare i biglietti del treno Barcellona – Madrid.

A Madrid possiamo trovare alcuni dei più importanti monumenti della Spagna. La Plaza Mayor è uno dei luoghi più antichi e centro del paese, poco distante Puerto del Sol e Plaza de la Villa meritano il nostro passaggio. Il più famoso luogo visitato dai turisti a Madrid è però il Museo del Prado, uno dei musei più importanti d’Europa dove possiamo ammirare opere di celebri pittori italiani, spagnoli e fiamminghi tra cui Botticelli, Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Goya e Velàzquez. Infine, altri due luoghi da visitare sono il Palazzo Reale e il Parco del Retiro.

VALENCIA

Una città giovane e attiva, la Città delle Arti e della Scienza di Calatrava è il monumento più famoso della città. Tanto imponente quanto affascinante da visitare. Racchiude al suo interno l’Oceanografic, il Palazzo delle Arti, l’Hemisferic, l’Umbracle e il Museo della Scienza. Una visita meritano anche il quartiere del Barrio del Carmen e il Bioparc.

SIVIGLIA

Se il nostro sogno è viaggiare in Europa in treno, potremo spingerci nel sud della Spagna, fino a Siviglia per non perderci questa perla dell’Andalusia in cui si mescolano l’arte moresca e quella spagnola. Dalla miscela di queste culture nascono le principali attrazioni della città: i Palazzi Reali, costruiti dal califfo Yusuf I, la Cattedrale di Siviglia, dallo stile gotico e secondo edificio più grande di tutta la cristianità dopo San Pietro, e la Giralda: l’emblema cittadino.

BILBAO

Bilbao è una delle principali città del nord del Paese, caratteristico centro artistico spagnolo.

Il Museo Guggenheim è la principale attrazione turistica. Edificio progettato dall’architetto canadese Frank Gehry al cui interno possiamo trovare opere di artisti del novecento, tra cui Picasso, Klein e Warhol.

Gli altri luoghi di interesse della città sono concentrati all’interno del centro storico di Casco Viejo, in particolare: la cattedrale di Santiago e la Plaza Miguel Unamuno.