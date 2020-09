E’ prevista in questi giorni l’uscita di “Una splendida follia”, l’atteso nuovo libro dello Scrittore che, si autodefinisce un “Racconta Storie”, Giuseppe Bianco.

Con questo libro, il Racconta Storie Campano è giunto alla sua quinta pubblicazione.

Un racconto nel racconto, la vita reale si confronta con quella narrata. La dimostrazione di un destino molto più fantasioso di qualsiasi scritto.







Un intreccio di personaggi e luoghi, a dimostrazione di quanto sia facile imboccare strade sbagliate, senza rendersene conto. Un inizio di viaggio simile ad un piacevole gioco.

Inganno ed incoscienza subdoli trascinatori verso punti di non ritorno.

Una storia d’amicizia, d’amore verso una donna, verso la vita e la sua unicità, spesso inconsapevolmente messa in pericolo, stupidamente. Tutto narrato con leggerezza che non è mai superficialità, con un umorismo latore di molti spunti di riflessione.

E poi … il mistero del tempo che sembra non trascorrere e, senza cambiare nulla, tutto trasforma; e, mentre lo si avverte fermo, vola.





Chi non chiuderà il libro ai primi capitoli, alla fine, si accorgerà di aver letto un buon libro, e un buon libro, è sempre un viaggio che comincia.

Il libro si trova nelle migliori librerie o si richiede, nei migliori megastore on line (Ibs – Amazon – Libreria Universitaria – Unilibro) oppure direttamente dal sito della Casa Editrice “Pav Edizioni”