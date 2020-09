In Campania i positivi al Covid-19 riportati nel bollettino dell’Unità di Crisi oggi sono 122 su 4.236 tamponi processati. Rispetto al giorno precedente c’è una risalita dei contagi.

Solo 18 i casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro segno che la criticità rappresentata, in queste ultime settimane, da quanti sono rientrati dalle vacanze o comunque da fuori regione, va scemando. Il virus è presente in tutte le province, ma scoppia una nuova emergenza a Castellammare di Stabia con una impennata dei nuovi contagiati, ben 11 nell’ultimo giorno, tra cui 2 bambini piccoli.

Peggiora la situazione clinica, con nuovi ricoveri e un aumento dei pazienti in terapia intensiva.







Il totale dei tamponi effettuati in Campania salgono a 498.723 dall’inizio dei contagi, mentre i positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid salgono 9.125.

Torna a risalire la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati anche a causa dei pochi, rispetto ai giorni scorsi, tamponi analizzati dai laboratori campani. Oggi la percentuale sale abbondantemente sopra il due per cento e si attesta a 2,88%, ieri era arrivata a 1,61%.

Anche oggi nessun decesso e quindi il numero delle vittime resta fermo a 451.







I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 271, ancora diciassette in più rispetto a ieri. Ancora altri due ricoveri in terapia intensiva: il numero dei degenti sale quindi a 19.

I casi attualmente positivi sono 3.941 e aumentano di altri 43. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 3.651, ventiquattro in più rispetto all’ultimo bollettino.

Tanti anche oggi i guariti, ben 79 che portano il totale a 4.733, di cui 4.729 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.







In Italia oggi sono 1.458 i nuovi contagi da coronavirus. Lieve calo nei contagi, ma forte calo anche dei tamponi effettuati, ossia 20mila circa meno di ieri. Sette sono le vittime in un giorno, per un totale di 35.610. Non c’è alcuna regione senza nuovi casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 72.143, ieri erano stati 92.706, mentre in totale sono stati 9.818.118 dall’inizio dell’emergenza. Sono 443 i guariti di ieri per un totale di 213.634 da inizio emergenza.

In Italia, la percentuale odierna tra i tamponi e i positivi risulta in lieve salita, oggi è di 2.02%, ieri era 1,61%.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Giovedì 3 settembre – 2,75% – 171 contagiati

Venerdì 4 settembre – 1,75% – 119 contagiati

Sabato 5 settembre – 1,84% – 100 contagiati (oggi altri 83 casi dai giorni scorsi)

Domenica 6 settembre – 5,11% – 218 contagiati (oggi altri 42 conteggiati oggi)

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati

Martedì 8 settembre – 2,83% – 203 contagiati

Mercoledì 9 settembre – 2,40% – 180 contagiati

Giovedì 10 settembre – 1,91% – 140 contagiati

Venerdì 11 settembre – 1,89% – 103 contagiati

Sabato 12 settembre – 2,88% – 122 contagiati