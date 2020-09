Registrati ben 11 nuovi casi di Covid-19 nel Comune di Castellammare di Stabia. La notizia è stata diramata quest’oggi dai vertici dell’Asl Na 3.

Si tratta di un 37enne, un 59enne, una 24enne, una 83enne, una 45enne, una 48enne, una 28enne, un 65enne e ancora un 28enne. Gli ultimi due, un bambino di un anno e una bambina di 4 anni.





I tamponi a cui sono stati rispettivamente sottoposti hanno dato tutti risultanza positiva, attestando così il loro contagio. Molti dei soggetti contagiati sono riconducibili ad un unico nucleo familiare.

“Siamo dinanzi ad una situazione complessa e impegnativa, rispetto alla quale sono in corso accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e per comprendere le ragioni di questa improvvisa impennata dei contagi”, ha esordito con preoccupazione il sindaco Gaetano Cimmino. Ciò che ha fatto scattare l’allarme, oltre l’aumento galoppante dei casi, è l’abbassamento notevole dell’età media dei pazienti. Le autorità competenti hanno già dato il via all’inizio dell’indagini per capire cosa ha accelerato la diffusione del virus.





Il traguardo della città Covid Free, raggiunto già due volte a seguito della proclamazione della Fase 2 dell’emergenza sanitaria, adesso sembra soltanto un ricordo lontano. Il bilancio totale si è aggiornato segnando un sbalorditivo innalzamento della curva epidemiologica: su un totale di 91 contagiati da inizio pandemia di cui 18 operatori sanitari, sono 54 i guariti, 5 purtroppo i deceduti e 32 i tuttora positivi. Attualmente si trovano in regime quarantena, invece, 111 cittadini stabiesi.

“Lo dico a chiare lettere: stiamo affrontando una fase critica. Ed ora più che mai è fondamentale comportarsi e agire con maturità e senso di responsabilità”, ha ammesso sempre la fascia tricolore Cimmino. Ha poi richiamato la cittadinanza all’ordine e al rispetto delle misure di sicurezze: “Sono certo che sapremo restare uniti e remare insieme, affrontando questa battaglia con la consapevolezza di poter avere la meglio soltanto se continueremo a rispettare le regole, ad indossare la mascherina nei luoghi affollati, a mantenere le distanze interpersonali, ad igienizzare con frequenza le mani, ad evitare comportamenti irresponsabili”. Ed ha infine concluso con la sua solita incitazione: “Sono sicuro che insieme vinceremo anche questa sfida. Insieme ce la faremo”.

Emanuela Francini