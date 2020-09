Agnese Borrelli, conosciuta come Rosaria, ex sindaco di Boscotrecase, dirigente Asl e candidata alle prossime regionali con De Luca con la lista civica Fare democratico. Una politica di esperienza che mette il bene comune davanti al proprio.

La campagna elettorale è agli sgoccioli: cosa si aspetta da questa tornata elettorale?

Credo di essermi impegnata ancora una volta per il mio territorio con tutte le mie energie. Spero davvero di aver la possibilità di poter dimostrare che dalla provincia arrivano energie nuove e forti per dar slancio alla nostra Campania, continuando a parlare con la gente e rappresentandoli in consiglio regionale con il Presidente Vincenzo De Luca.





In molte Regioni la scuola è cominciata oggi, in Campania il 24 settembre. Da qui polemiche e accuse di genitori, associazioni, politici. Lei cosa ne pensa?

Credo che la scuola sia un bene primario per una società civile che punta alla rinascita di un paese ricco di tradizioni, cultura, storia. E che la Campania, come il Sud in generale non sia da meno a nessuno, ma anzi, possa attraverso il recupero del proprio patrimonio diventar un’eccellenza italiana. Il nostro governatore ha ben pensato di dar agio a presidi e Istituti di organizzare a 360 gradi la riapertura nel rispetto delle regole anticovid, rassicurando anche le famiglie, che durante il lockdown hanno subito ansie e preoccupazioni, con una dad non sempre funzionale e adatta ai propri figli.

La violenza fra giovani, la parità di genere non sempre riconosciuta, in questi giorni, è diventata prepotentemente attuale nella nostra Italia. Cosa si può far per dar sicurezza e validi strumenti a chi vuol vivere liberamente il proprio essere, senza restrizioni o rischi?

Una società sana accetta e accoglie, non vive limitando o ghettizzando l’altro. In questo percorso di rispetto e condivisione sono fondamentali la famiglia e la scuola. La non accettazione dell’altro diverso da noi per sesso, religione o colore della pelle ha radici profonde e antiche. Il razzismo merita di esser denunciato e condannato sempre, ed ai bambini ed ai giovani dobbiamo insegnare il rispetto di chi può solo arricchirci con la propria umanità.





Il Covid sta tornando a far paura. I casi aumentano nelle nostre città. Cosa possiamo far per andar avanti? Chiuderci in casa o continuare a vivere come se niente fosse?

Attenerci alle indicazioni dell’Oms, alle direttive sanitarie locali e nazionali. Non possiamo far altro che fidarci e affidarci. E soprattutto pulire spesso le mani, indossar le mascherine ed evitar assembramenti. Dobbiamo convivere con il virus fino al vaccino, tutelando i nostri anziani che sono maggiormente a rischio e dando regole più ferree ai nostri giovani che devono socializzare, andar a scuola, confrontarsi con i coetanei ma senza dimenticare l’importanza della distanza sociale. Ne va della salute di tutti noi.