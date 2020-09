Sono solo 90 i nuovi positivi al Covid-19 riportati nel bollettino regionale, ma sono “solo” 2.845 i tamponi processati nella giornata di domenica, veramente molto pochi rispetto ai quasi ottomila di alcuni giorni fa ed anche ai 4.236 della giornata precedente sabato 12 settembre. Il fine settimana continua ad essere caratterizzato dal fine settimana per tutti, anche per gli analisti dei laboratori campani.

Solo 10 casi di rientro dall’estero o connessi a precedenti positivi, cosa che condiziona indubbiamente la riduzione di nuovi positivi. Sono quindi 80 i contagiati nella giornata di ieri dovuti a una circolazione interna del virus,cifra in linea con quella dei giorni scorsi.







Il totale dei tamponi effettuati in Campania salgono oltre i cinquecentomila e sono esattamente 501.568 dall’inizio dei contagi, mentre i positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid salgono 9.215.

Torna a risalire la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati anche a causa dei pochi tamponi analizzati dai laboratori campani. Purtroppo c’è da registrare ancora un decesso, si tratta della 452esima vittima del coronavirus dall’inizio della crisi epidemica.







I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 286, ancora quindici in più rispetto a ieri. Restano stabili i ricoveri in terapia intensiva con 19 degenti.

I casi attualmente positivi sono 4.004 e aumentano di altri 63. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 3.699, quarantotto in più rispetto all’ultimo bollettino.

Sono 26 i guariti che portano il totale a 4.759 , di cui 4.755 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.







Cresce, purtroppo, in Italia, il numero delle vittime per coronavirus: sono stati 14 oggi, ieri erano stati 7, mentre scende il numero dei nuovi contagi, che si ferma a 1.008 rispetto ai 1.458 di ieri, ma il tutto è proporzionale ai meno tamponi processati anche su base nazionale. I tamponi effettuati sono stati 45.309, circa 30mila in meno rispetto a ieri e meno della metà della media che viaggia attorno ai 100mila giornalieri. Il numero dei casi totali sale così a 288.761. Il totale dei decessi arriva a 35.624, mentre calano i guariti, 316, erano 443 nel precedente bollettino, e sono in totale 213.950. Continuano a salire i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti degli ospedali per il Covid 19

In Italia, la percentuale odierna tra i tamponi e i positivi risulta in lieve salita, oggi è di 2.22%, ieri era 2,02%.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Venerdì 4 settembre – 1,75% – 119 contagiati

Sabato 5 settembre – 1,84% – 100 contagiati (oggi altri 83 casi dai giorni scorsi)

Domenica 6 settembre – 5,11% – 218 contagiati (oggi altri 42 conteggiati oggi)

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati

Martedì 8 settembre – 2,83% – 203 contagiati

Mercoledì 9 settembre – 2,40% – 180 contagiati

Giovedì 10 settembre – 1,91% – 140 contagiati

Venerdì 11 settembre – 1,89% – 103 contagiati

Sabato 12 settembre – 2,88% – 122 contagiati

Domenica 13 settembre – 3,16% – 90 contagiati