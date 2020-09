Un disco di melodie, pianoforti ed elettronica, è questa l’anima di “FACILE”, nuovo album solista di Davide “BOOSTA” Dileo (tastierista e co-fondatore dei Subsonica), in uscita il 30 ottobre in formato CD, Vinile e su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Warner Music Italy.

Figlio delle influenze sonore che hanno ispirato Boosta, “Facile” conterrà al suo interno composizioni inedite nate dall’unione di melodie, pianoforti ed elettronica. «Ho immaginato e scritto la colonna sonora del silenzio di chi ascolta questo disco – racconta Boosta – Un film senza immagini, nel quale ognuno è libero di usare le proprie. Perché la musica è, per definizione, uno strumento. Amplifica, allena, attutisce, protegge e cura. Se è vero che tutto ha un suono, questo è il suono del mio silenzio».







Un’anticipazione del nuovo disco Davide “BOOSTA” Dileo l’ha già data al suo pubblico quest’estate con “BOOSTOLOGY”, uno speciale concerto passeggiato attraverso i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900, le pietre miliari del suo repertorio pianistico e composizioni inedite. L’ultimo appuntamento estivo del tour si terrà domani, martedì 15 settembre, al Teatro Romano di FIESOLE (FI), per Estate Fiesolana. I biglietti per l’ultima data del tour sono disponibili sui principali circuiti di prevendita.

Queste tutte le date del tour estivo “BOOSTOLOGY” organizzato e prodotto da Ponderosa Music&Art:

9 luglio – Correggio (RE) – Teatro Asioli per il Festival Mundus

24 luglio – Verucchio (RN) – Sagrato della Collegiata per il Verucchio Festival

29 luglio – Roma – Mattatoio

4 agosto – Castiglione D’Orcia (SI) – Torre di Tentennano

9 agosto – Codroipo (UD) – Concerto all’alba a Villa Manin per Villa Manin Estate 2020

22 agosto – Ulassai (NU) – Stazione dell’Arte

27 agosto – Otranto (LE) – Castello Ducale per Luce D’Oriente Festival

28 agosto – Carovigno (BR) – Giardino del Castello Dentice di Frasso per Piano Lab Festival

4 settembre – Santo Stefano Belbo (CN) – Collina di Moncucco per il Pavese Festival

12 settembre – Todi (PG) – Parco della Rocca in occasione di Iubel Festival

15 settembre – Fiesole (FI) – Teatro Romano per Estate Fiesolana







Con “Boostology”, fondendo pianoforte ed elettronica, Boosta immette il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle diverse sfumature della musica e della sua unica valenza: essere un collante sociale ed emotivo.

Davide “Boosta” Dileo, torinese, classe 1974 è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale. Musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio-televisivo e scrittore. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo 8 album in studio – 8 dischi di platino, con più di 500.000 copie vendute – 4 cd live ed un’interminabile carriera dal vivo. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina quali: “Non ti voglio più”, contenuto nell’album “Facile” e “La Clessidra” contenuto in “Caramella”. Boosta è considerato uno dei migliori Dj italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Compositore di colonne per il cinema e serie tv, tra cui “1992” e “1993” prodotte da Sky. Dal 2018 è direttore artistico dell’etichetta Cramps Records di Sony Music.