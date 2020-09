A seguito appositi controlli diretti dal Comandante della Polizia Locale di Volla Ten. Colonnello Giuseppe Formisano predisposti per evitare assembramenti e prevenire così il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale, è stato fermato un’Ape Piaggio che già dal primo controllo su strada presentava dubbi sulla regolarità dello stesso. Portato al Comando sia il veicolo sia il conducente per approfondimenti, emergeva che la targa dello stesso era stato oggetto di furto.





Pertanto si provvedeva a denunciare il conducente per ricettazione ed a sequestrare il veicolo trasmettendo tutta la documentazione alla Procura di Nola per la relativa convalida del sequestro. Cosa che puntualmente è avvenuta ad opera dell’ Autorità Giudiziaria competente presso il Tribunale di Nola la quale: “ritenuto che i beni sequestrati possano essere considerati corpo del reato o cose pertinenti ai reati per cui si procede, trattandosi di parti di veicolo oggetto di furto rinvenuto dalla Polizia Locale operante convalida il sequestro effettuato dalla Polizia Locale di Volla”.