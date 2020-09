Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri dei “Lettori Vesuviani”, il Club del Libro fondato a Terzigno dal giornalista e scrittore Francesco Servino.

Martedì 29 Settembre 2020, alle 21, presso il Delirum Rum Bar di Pompei, i lettori si incontreranno per discutere del libro di settembre, “Umami”, della scrittrice messicana Laia Jufresa.







“Il Club del Libro “Lettori Vesuviani” è una splendida realtà culturale che si sta consolidando: conta, attualmente, una ventina di partecipanti e rappresenta un unicum nei paesi vesuviani. Ogni mese decidiamo un libro da leggere e durante gli incontri lo commentiamo” spiega Servino.

Lettori Vesuviani è una comunità di appassionati che intende promuovere la lettura e offrire dei momenti di aggregazione culturale per tutti: la partecipazione è gratuita e aperta a tutti.







“L’auspicio è di avere una biblioteca o una sede a nostra disposizione nella quale poter avviare anche altri tipi di attività culturali, che attualmente portiamo avanti in partnership con altre associazioni” commenta Servino: “I Lettori sono come una famiglia, il libro non è altro che un pretesto per raccontarci, condividere fatti, idee, opinioni”.

I Lettori Vesuviani sono presenti su Facebook e su Instagram e hanno un proprio blog di riferimento: chi intende farne parte può prendere i contatti tramite i social network e partecipare all’incontro di settembre.