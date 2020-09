La prima gara di campionato del Pomigliano si è conclusa con un pareggio conquistato contro il Tavagnacco al “Gobbato”, il tempio del calcio pomiglianese. Archiviata la prestazione “gagliarda”, così come era stato chiesto da coach Esposito, adesso non c’è tempo per fermarsi.





Di fatti domenica le granata saranno impegnate nella prima trasferta stagionale contro il Cesena: le pantere hanno ripreso oggi la preparazione per affrontare con la solita grinta anche questa nuova sfida.

Segnali positivi sono giunti al tecnico granata dal match contro il Tavagnacco, dove le sue ragazze hanno retto bene la gara non lasciando spazi e dove hanno dimostrato i propri valori frutto della lunga preparazione svolta nei mesi precedenti.