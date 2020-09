La Fondazione William Walton – Giardini La Mortella, in collaborazione con l’Associazione Gli Alberi e Noi Isola Verde e la Biblioteca Antoniana di Ischia, organizza un evento di due giorni interamente dedicato agli alberi: giganti silenziosi che accompagnano la vita degli uomini e spesso sono maltrattati e incompresi. L’occasione è la presentazione del libro “La Terra salvata dagli alberi” scritto da Francesco Ferrini – professore di arboricoltura e presidente della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze – e da Ludovico Del Vecchio – scrittore di “green thriller”. Gli autori si sono uniti per raccontare l’alleato più prezioso nella lotta per sopravvivere a noi stessi: l’albero, la cui storia precede e affianca la nostra.







Il libro sarà presentato al pubblico dell’Isola in una due giorni verde, il 18 Settembre alle 18.30 con una conferenza presso la Biblioteca Antoniana ad Ischia e il 19 Settembre alle 10.30 ai Giardini La Mortella a Forio, per una passeggiata tra alberi e libri, in compagnia degli autori. Il volume spazia dagli aspetti scientifici (l’evoluzione delle specie, la distribuzione sulla superficie terrestre, l’intrinseca capacità di arrestare la catastrofe climatica) a quelli sociali (il contributo dei parchi e dei giardini nel favorire una pacifica convivenza tra cittadini), psicologici (i benefici del verde sulla mente) e culturali (come continua fonte di ispirazione artistica), per arrivare alle azioni necessarie ed improrogabili che dovremmo adottare come collettività e come individui. Il libro ha una grande funzione didattica, una vera e propria guida per la creazione di una governance sia locale che internazionale nella gestione del verde urbano, con un invito rivolto a ciascuno di noi a intraprendere da subito una gentile “resistenza verde”.







Durante la visita alla Mortella di sabato 19 settembre, seguendo le orme dei pensatori antichi che nel giardino trovavano ispirazione per riallacciare la poesia intrinseca agli esseri umani con quella della natura, ma con una vigile attenzione alle buone pratiche ed alle azioni concrete, si andrà alla scoperta del genius loci con due guide d’eccezione che sanno leggere e raccontare quello che gli alberi comunicano, ed indicare la strada da percorrere per salvaguardarne la preziosa esistenza garantendo al contempo la sopravvivenza della nostra stessa specie. Per la visita guidata ai Giardini la Mortella i posti sono limitati ed occorre la prenotazione al tel. 081 986220.