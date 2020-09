Pomigliano. Inizia con un pareggio l’avventura delle pantere nel campionato di Serie B Femminile: una partita giocata a ritmi elevati dalle granata che meritavano l’intera posta in palio, un match viziato da qualche errore arbitrale.

Il match parte con il Pomigliano che fin da subito in avanti alla ricerca del vantaggio: le ospiti rispondono con delle incursioni insidiose fermate dall’egregio lavoro svolto dall’estremo difensore Balbi.

Al 18’ però trovano il vantaggio le ospiti con Veritti che riesce a perforare la difesa granata. Poco dopo al 21’ il Pomigliano è tutto in avanti alla ricerca del pareggio che subito giunge grazie ad un bel gol di Riboldi.

Le granata spingono e da una triangolazione interessante si staglia la Galluccio il cui tiro va di poco alto. Il Tavagnacco risponde con al 26’ la Devoto e blocca tutto la Balbi.

Al 38’ è ancora il Pomigliano protagonista con la Tudisco che non riesce a trovare il favore del gol.

Al 41’ la Ferrandi apre per la Riboldi e blocca il portiere Beretta.

La prima frazione di gioco si chiude sul 1-1.

Riparte la gara e al 7’Riboldi arpiona un pallone interessante giunge in area alza lo sguardo vede la Galluccio che sigla il 2-1.

Al 12’ la Balbi con una super parata salva il risultato, ma dopo un minuto il Tavagnacco riesce a trovare il pareggio con Veritti, 2-2. Al 21’ subentra Luisa Esposito alla Galluccio, e dopo due minuti sfiora di testa il gol. Esordio in serie B per la Esposito.

Il match scorre e intorno al 30’ ci potrebbero essere gli estremi per un calcio di rigore, per un dubbio braccio di Veritti ma il signor Delli Carpini della sezione di Isernia non concede l’estrema punizione.

Al 31’ occasione del tris per la Tata che ha poca fortuna. Al 33’ punizione del Tavagnacco, calcia la Tomei e blocca sicura la Balbi. Al 33’ è Tata vicina al tris.

Al 35’ Tata apre per la Riboldi che in tuffo di testa prova la giocata vincente, ma stavolta non riesce a trovare il favore del gol. Il Pomigliano vuole conquistare la vittoria ad ogni costo e al 36’ ci prova Luisa Esposito il pallone di poco alto. Al 41’ fallo su Luisa Esposito che viene atterrata ma l’arbitro non concede il fallo ma assegna il fallo laterale al Tavagnacco. Al 46’ Luisa Esposito è costretta ad uscire dal campo in barella per il fallo subito in precedenza. Il pallone viene messo fuori dal Tavagnacco ma l’arbitro poi restituisce il pallone alle stesse friulane erroneamente. Dopo 5’ minuti di extra time il match si chiude sul 2-2 finale.