Saranno celebrati oggi 15 settembre alle 16 e 30 nella chiesa di San Paolo Apostolo, al parco Verde di Caivano, i funerali di Maria Paola Gaglione. La salma, come si apprende da un collaboratore del parroco don Maurizio Patriciello arriverà in chiesa alle 16.

Resta in carcere intanto Michele Antonio Gaglione, 25 anni, fratello di Maria Paola Gaglione, 22 anni, la ragazza deceduta tragicamente nei giorni scorsi dopo essere caduta dallo scooter sul quale viaggiava con il compagno trans. La decisione è del gip Fortuna Basile di Nola.







Il ragazzo è accusato dell’omicidio preterintenzionale della sorella aggravato dai futili motivi. Michele Antonio Gaglione sostiene di non aver mai detto “era infettata” e non voleva ucciderla, l’avrebbe inseguita solo per parlarle e poi urtato lo scooter.

Intanto Ciro, il compagno di Maria Paola Gaglione, in una conferenza stampa ieri ha raccontato le fasi della tragedia e ricordato la compagna. “La mia famiglia mi vuole bene per quello che sono, non ce la faccio più. Doveva succedere a tutte e due. Io la voglio vedere per l’ultima volta a Maria Paola”. Il ragazzo ha raccontato delle minacce di morte e aggressioni fisiche verso Maria Paola da parte della famiglia di lei.