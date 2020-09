Tutti campani i 136 nuovi positivi al coronavirus: nessun contagio di rientro

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 295, ancora nove in più rispetto a ieri. Un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva

Sono 136 nuovi positivi al Covid-19 su 3.895 tamponi processati nella giornata di lunedì. Aumentano i positivi e aumentano leggermente anche i tamponi analizzati.

Dato significativo è quello dato dal fatto che oggi non ci sono casi di rientro, infatti non sono stati segnalate persone rientrate da vacanze all’estero o in Sardegna.







Il totale dei tamponi effettuati in Campania salgono a 505.463 dall’inizio dei contagi, mentre i positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid salgono 9.351.

Sale lievemente, ma sostanzialmente stabile, la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati e nella giornata analizzata risulta essere del 3,49%, ieri era al 3,16%.

Nessun nuovo decesso e pertanto restano 452 le vittime del Coronavirus in Campania dall’inizio della crisi epidemica.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 295, ancora nove in più rispetto a ieri. Un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva per cui oggi sono 18 i degenti.

I casi attualmente positivi sono 4.080 e aumentano di altri 76. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 3.767, sessantotto in più rispetto all’ultimo bollettino.

Tanti i guariti: 60 pazienti hanno sconfitto il virus e portano il totale a 4.819, di cui 4.815 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.







In Italia sono 1.229 i nuovi casi e 9 i morti. In aumento i tamponi 80.517 contro 45.309 di ieri. Aumentano ricoveri e salgono a quota 201 i pazienti in terapia intensiva, mentre i guariti sono più che raddoppiati: 695 nelle 24 ore (ieri 316).

I positivi sono 176 in Lombardia, 136 nel Lazio. Balzo dei ricoverati in Toscana (41 nuovi casi di Coronavirus, 1 decesso). Nelle Marche 14 contagi, 76 in Puglia e 141 in Liguria. Sardegna: 36 contagi, aumentano terapie intensive

In Italia, la percentuale odierna tra i tamponi e i positivi torna a scendere, oggi è di 1,52%, ieri era 2.22%.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Sabato 5 settembre – 1,84% – 100 contagiati (oggi altri 83 casi dai giorni scorsi)

Domenica 6 settembre – 5,11% – 218 contagiati (oggi altri 42 conteggiati oggi)

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati

Martedì 8 settembre – 2,83% – 203 contagiati

Mercoledì 9 settembre – 2,40% – 180 contagiati

Giovedì 10 settembre – 1,91% – 140 contagiati

Venerdì 11 settembre – 1,89% – 103 contagiati

Sabato 12 settembre – 2,88% – 122 contagiati

Domenica 13 settembre – 3,16% – 90 contagiati

Lunedì 14 settembre – 3,49% – 136 contagiati