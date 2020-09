Creano un profilo Facebook falso e promettono soldi per nome del sindaco uscente di Ercolano Ciro Buonajuto. In poche ore il creatore della pagina Facebook falsa, creata usando i dati anagrafici e la foto del primo cittadino, commentava coloro che scrivevano sul social network dicendo che erano stati scelti e avevano vinto un premio da mille euro. Immediatamente il primo cittadino di Ercolano, accortosi della truffa ha denunciato l’accaduto.







“Quanto accaduto al sindaco di Ercolano mi lascia perplesso e indignato – commenta Fernando Farroni, candidato al consiglio regionale – la campagna elettorale dovrebbe essere un momento di confronto, di idee e di lavoro per la comunità. Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco e gli rinnovo l’invito a non fermarsi mai. Purtroppo, episodi del genere in campagna elettorale fanno male, ma bisogna andare avanti”.







Queste le parole di Fernando Farroni, vicesindaco di Portici e candidato al consiglio regionale nella lista di Italia Viva, a supporto del governatore Vincenzo De Luca: “Mi auguro che da ora in avanti – chiosa Farroni – la campagna elettorale si svolga in maniera più limpida e trasparente, perché questo è il momento in cui i cittadini devono scegliere a chi dare fiducia. È il momento democratico più importante in assoluto”.