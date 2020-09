Seconta tappa, Giovedì 17 settembre, a San Gennaro Vesuviano (Na) del cinema itinerante di UCSA (Ufficio Comune Sostenibilità Ambientale), con la pellicola del noto regista David O. Russel dal titolo “JOY”.

La proiezione, nell’ambito della Prima Edizione di EcoCiak 2020, si terrà in Piazza Falcone Borsellino (Via Ragni) e racconta la storia vera di Joy Mangano, popolarissima in America dove si è fatta un nome come inventrice. Una sua prima invenzione fu il mocio lavapavimenti che la lanciò alle stelle come imprenditrice, a capo di un impero commerciale da milioni di dollari di fatturato all’anno.





Nei panni della Mangano c’è Jennifer Lawrence a cui si sono uniti al cast anche Robert De Niro, Bradley Cooper e Isabella Rossellini. Il film sfiorò l’assegnazione dell’Oscar grazie alla Lawrence che divenne un manifesto di resilienza, inventiva e coraggio tutto al femminile. Quest’ultimo concetto servirà come spunto, nel corso dell’evento che inizierà dalle ore 20.30, per trattare gli argomenti degli SDGs (Sustainable Development Goals), obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il numero 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”, con la partecipazione al dibattito della dott.ssa Anna Iervolino, direttrice dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della “Federico II”.

La rassegna è stata resa possibile dall’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale – UCSA (l’Ufficio che coordina e pianifica molteplici attività negli ambiti energia, cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale) dei Comuni di Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano e Striano; e organizzata, nei vari Comuni, da realtà associative, anche in forma aggregata, che hanno partecipato al bando.





Per la partecipazione, nel pieno rispetto della normativa di contenimento del contagio da Covid-19, oltre alla mascherina e a tutte le attenzioni richieste, sarà obbligatoria la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili attraverso l’app “Eventbrite”.

Sul sito dell’UCSA (www.UCSA.EU) è possibile consultare l’elenco completo e aggiornato della programmazione dei film fino ad ottobre 2020.