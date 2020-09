Con apposita ordinanza, il sindaco Antonio Diplomatico ha disposto la chiusura temporanea dei plessi scolastici degli istituti comprensivi 1° Cangemi, 2° Dati e 3° Castaldi Rodari, per i giorni dal 24 al 27 settembre 2020.





Il provvedimento è stato assunto per consentire, a conclusione delle elezioni regionali e referendarie in programma nei giorni 20 e 21 settembre, di effettuare le operazioni di disinfezione in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche vigenti.