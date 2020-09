Atti di criminalità a Castellammare, furti nei negozi della cittadina stabiese. Questa volta è toccato a due attività commerciali del centro cittadino. Si tratta di un negozio di abbigliamento e di un parrucchiere in via Catello Fusco. Il furto è avvenuto la scorsa notte e la scoperta è stata fatta dai commercianti la mattina seguente. Sono state allertate immediatamente le forze dell’ordine.







L’episodio, come detto, si è verificato l’altra notte e l’amara scoperta è stata fatta dai commercianti alla ripresa dell’attività al mattino successivo. I ladri hanno fatto irruzione dapprima in un negozio di bigiotteria ma non soddisfatti del bottino (hanno portato via alcuni oggetti di modesto valore oltre ai pochi euro rimasti nel registratore di cassa) hanno provato a derubare un negozio di parrucchiere della zona, tuttavia il colpo non è riuscito visto che hanno abbandonato il locale senza riuscire a portare via nulla. Questi furti sono solo gli ultimi negli ultimi mesi dove le denunce alle forze dell’ordine si sprecano.

Ivano Manzo