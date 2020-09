“Piazza Giovanni XXIII chiusa al traffico, un pezzo di città liberato dalle auto. Nuovi spazi, nuove visuali, nuovi scenari per la nostra Castellammare”. Questo è l’annuncio che il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha lanciato direttamente dai suoi canali social.

Stop ad auto e motorini in una delle piazze simbolo della cittadina stabiese. Una scelta chiara, un segnale ed un primo atto del nuovo piano traffico che l’amministrazione Cimmino ha deciso di realizzare.







La determina firmata dal comandante dei vigili Alfonso Mercurio da il via a quella strada verso la rivoluzione mobilità e traffico, che il sindaco Cimmino vuole percorrere. Così come la ztl permanente 24h su 24h, anche quest’ultima delibera farà discutere. L’Ascom già si è espressa in modo negativo e aveva chiesto in tempi recenti di sospendere il piano, ma sono rimaste proteste inascoltate.

Da qualche settimana il Comune ha già fatto partire la campagna informativa con tutte le variazioni e novità riguardanti tutte le parti della città.

Ivano Manzo