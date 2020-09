Salgono contagi in Campania, tornando ai livelli di una settimana fa. Sono 186 nuovi positivi al Covid-19 su 6.072 tamponi processati nella giornata di martedì.

Il dato più preoccupante, oltre all’aumento del numero dei nuovi positivi, è dato dal fatto che, ad un giorno dalla fine dei controlli per chi rientra in regione, l’ordinanza prevedeva fino al 17 settembre la quarantena per chi rientra dall’estero, non si registrano più contagiati di rientro.





I quasi duecento i nuovi positivi sono tutti interni alla regione, segno che il virus circola ormai autonomamente sul territorio delle cinque province.

Resta l’allarme per i piccoli focolai come quello di Castellammare di Stabia oppure come quello evidenziato nelle ultime ore a Napoli, dove, dopo che un vigile urbano ha fatto sapere di essere positivo, ben 140 agenti di Polizia Municipale si trovano in quarantena. Sono saliti a 14 i contagiati in seguito alle verifiche che sono ancora in corso.





Il totale dei tamponi effettuati in Campania salgono a 511.535 dall’inizio dei contagi, mentre i positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid salgono 9.537.

Resta sostanzialmente stabile sopra il tre per cento la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati e nella giornata di martedì che si ferma al 3,06%, ieri era al 3,49%.

Nessun nuovo decesso e pertanto restano 452 le vittime del Coronavirus in Campania dall’inizio della crisi epidemica.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 301, ancora sei in più rispetto a ieri. Passano nuovamente a 19 i degenti in terapia intensiva, ieri erano scesi a 18.

I casi attualmente positivi sono 4.197 e aumentano di altri 117. Continuando a seguire il trend delle ultime settmane aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 3.877, rispetto all’ultimo bollettino sono 110 in più.

Tanti i guariti: 69 pazienti hanno sconfitto il virus e portano il totale a 4.888, di cui 4.884 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.





In Italia inuovi casi sono 1.452, i morti 12 mentre i guariti sono 620. Salgono i tamponi, tornati sopra quota 100mila. Sono 207 i pazienti in terapia intensiva.

Torna a a salire l’età media dei malati Covid nel nostro Paese. Se nella fase più drammatica dell’epidemia si aggirava sui 60 anni, e nel periodo successivo era scesa progressivamente fino ad arrivare a 29 anni, nell’ultimo mese l’età media è risalita a 35 anni.

Le regioni che fanno segnare più contagi sono, al primo posto la Campania (186), seguita da Lazio (165), Lombardia e Veneto (entrambe a 159). Nessuna a zero casi, mentre sopra quota 100 sono anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103).







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Domenica 6 settembre – 5,11% – 218 contagiati (oggi altri 42 conteggiati oggi)

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati

Martedì 8 settembre – 2,83% – 203 contagiati

Mercoledì 9 settembre – 2,40% – 180 contagiati

Giovedì 10 settembre – 1,91% – 140 contagiati

Venerdì 11 settembre – 1,89% – 103 contagiati

Sabato 12 settembre – 2,88% – 122 contagiati

Domenica 13 settembre – 3,16% – 90 contagiati

Lunedì 14 settembre – 3,49% – 136 contagiati

Martedì 15 settembre – 3,06% – 186 contagiati