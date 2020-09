Miss Universe Italy 2020: la torrese Nancy vince l’ultima selezione campana

Per una sera lo storico Palazzo Mazziotti (risalente al XV secolo) in Celso di Pollica (Salerno), monumento nazionale, dove sono contenuti svariati documenti del passaggio dell’Italia dalla Monarchia alla Repubblica si è trasformato, grazie alla maestria ed alla impeccabile organizzazione di Lino Miraldi, in un vero tempio di Bellezza per ospitare la Prefinale Regionale del più importante concorso di Bellezza al Mondo, Miss Universe.

Per la cronaca, le splendide concorrenti provenienti da tutta la Campania si sono sfidate a colpi di sfilate in cinque stanze comunicanti del sontuoso Palazzo davanti ad una attenta e competente giuria, sotto gli occhi solo di una cinquantina di spettatori distanziati tra loro per ottemperare alle norme Covid19.

Sul gradino più alto del podio Nancy Paduano 24 anni di Torre Annunziata, secondo posto per Antonella Caruso 23 anni di Mugnano del Cardinale (Avellino), terzo posto per Renèe Gagliardi 18 anni di Avellino. La fascia di Miss Universe Academy è andata invece a Noemi di Lascio 16 anni di Salerno.

Tutto è già pronto per la Finale Regionale di domenica 27 settembre all’Hotel America di Marina di Camerota che ufficializzerà il team campano, campione in carica con la bella Sofia Marilù Trimarco (Miss Universe Italy 2019), che partirà per le prefinali nazionali di Roma del 24-25 ottobre.

Intanto, ieri sera, hanno già conquistato il pass per la capitale Laura Mellone 18 anni di Eboli (Salerno) e Naomi Zaccaria 19 anni di Castellammare di Stabia.