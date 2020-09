Tutte le categorie di veicoli, a partire dalle ore 11,45 fino al passaggio del “fine corsa”, segnalato da una moto della polizia stradale sventolante un drappo di colore rosso.





Di seguito le strade interessate: corso Umberto I, dall’intersezione con via Prota fino a quella con via Maresca; da via Maresca, fino all’intersezione con traversa Maresca; traversa Maresca; da via Vittorio Veneto, fino all’intersezione con via Plinio; da via Plinio, fino all’intersezione con via Sant’Antonio.





Sarà, inoltre, istituito a partire dalle ore 10 fino al passaggio del “fine corsa”, il divieto di sosta in corso Umberto I, dall’intersezione con via Fusco fino a quella con via Maresca e su entrambi i lati della medesima strada