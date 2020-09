“Cari concittadini, sono in corso gli interventi di manutenzione del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio. I tecnici stanno effettuando controlli sulle telecamere ed intervenendo su quelle guaste per ripristinarne la completa funzionalità”. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

“Per assicurare l’esecuzione degli interventi – ha continuato Zinno – sulle due telecamere poste in piazza Cappella del Pittore, in particolare all’angolo con via Bernabò, domani 17 settembre sarà vietata la sosta dalle ore 8.00 alle ore 17.00 in corrispondenza del civico 1 e 2.







Il servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza che abbiamo appaltato é biennale e naturalmente rinnovabile. In questo modo non ci saranno più telecamere non funzionanti e si interverrà tempestivamente ogni qualvolta dovesse verificarsi qualche problema.

Intanto vi ricordo che abbiamo già approvato il progetto ‘Scuole Sicure’ per sistemare telecamere di videosorveglianza davanti agli istituti scolastici e che abbiamo firmato in Prefettura il ‘Patto per la Sicurezza’ per incrementare ulteriormente il numero delle stesse su tutto il territorio”.