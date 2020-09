La Givova Scafati rende noto che i massimi vertici societari, nelle persone del patron Nello Longobardi e del presidente Alessandro Rossano, sono stati ricevuti ed ascoltati stamane dal Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, presso il PalaGalvani di Angri (Sa), tappa del suo tour organizzato in vista del prossimo referendum.

Nell’occasione, in cui si è argomentato di tutto quanto concerne la ripresa delle attività sportive agonistiche ed in particolare della riapertura dei palasport al pubblico in regime di massima sicurezza, i due imprenditori scafatesi hanno voluto omaggiare il numero uno dello sport nazionale consegnandogli una divisa ufficiale da gara, interamente autografata da ciascun atleta e da coach Finelli, nonché personalizzata con la stampa del numero uno e del cognome del Ministro nel retro della maglia. Quest’ultimo ha apprezzato moltissimo il regalo e non ha lesinato parole di ringraziamento e di incoraggiamento per la stagione sportiva alle porte, concedendosi con piacere ad alcune foto ricordo insieme alla coppia dirigenziale gialloblù.

Dichiarazioni di patron Nello Longobardi

“E’ stato un onore ed un vero piacere incontrare il ministro Vincenzo Spadafora, persona molto attenta al nostro territorio ed al mondo dello sport. Il suo impegno in tema di credito d’imposta sarà sicuramente importante per l’intero comparto sport, per il movimento in generale e per le aziende ad esso collegate. Ora auspichiamo solo che quanto prima giungano dal suo ministero indicazioni positive circa la possibilità e la eventuale modalità con cui potranno essere aperte le strutture sportive ai tifosi”.