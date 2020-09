A Torre Annunziata continuano a salire i numeri dei contagiati da coronavirus (Covid-19): 8 nuovi casi di positività nelle ultime ore. 31 è il numero totale delle persone che sono state contagiate dal Coronavirus nella città oplontina dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, di cui 16 guarite e 5 decedute.







Tuttavia vi è anche un guarito, come comunicano le autorità: “Tutti i soggetti sono asintomatici e si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni. Al contempo si registra un’altra guarigione”. Purtroppo i guariti sono sempre meno rispetto ai nuovi contagi e si registra su tutto il territorio la presenza di nuovi casi in costante aumento. Anche nei Comuni limitrofi la situazione è complessa con nuovi contagi che aumentano ogni giorno a dispetto dei guariti che sono sempre in numero inferiore.

Dati contrastanti che da un lato fanno sperare, ma dall’altro fanno capire che questa emergenza non è finita e non bisogna abbassare la guardia. Le autorità ricordano di rispettare sempre le regole di sicurezza e di usare tutti i dispositivi di sicurezza personale, come le mascherine.

Ivano Manzo