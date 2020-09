“Non ci sono evidenze scientifiche in letteratura che documentino che un corretto utilizzo della mascherina possa comportare difficoltà di qualche tipo”, avevano precisato i pediatri della Società Italiana di Pediatria. Adesso però sembra che a Verona, come riporta il quotidiano L’arena, sia svenuto un bambino in classe dopo aver indossato la mascherina per ore. Pare che abbia battuto il mento e che sia stato portato al pronto soccorso. E’ stato poi tenuto in osservazione prima di essere dimesso.







Andrea Ippolito