Salgono ancora i contagi in Campania: oggi sono 195 le persone colpite dal Covid-19 su 8.473 tamponi processati nella giornata di mercoledì.

Oggi, contrariamente agli ultimi due giorni ci sono 21 persone, tra i nuovi contagiati, tornate da oltre confine o collegate a positivi rientrati dalle vacanze. Intanto il virus sta circolando in tutte le province a prescindere dai rientri colpendo in particolare le province di Napoli e Caserta, ma segnando un costante rialzo anche a Salerno e nell’avellinese e beneventano.





Il trend dei ricoveri nelle ultime settimane si conferma in salita. Aumentano le terapie intensive, ma purtroppo nell’ultimo giorno ci sono da registrare anche un repentino aumento dei decessi.

Per la prima volta dalla primavera scorsa 3 vittime in un solo giorno. Il totale sale a 455 dall’inizio dell’epidemia.

Il totale dei tamponi effettuati in Campania salgono a 520.008 dall’inizio dei contagi, mentre i positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid salgono 9.732.

Resta sostanzialmente stabile sopra il tre per cento la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati e nella giornata di martedì che si ferma al 2,30%, ieri era al 3,06%.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 302, uno in più rispetto a ieri. Passano a 21 i degenti in terapia intensiva, ieri erano 19.

I casi attualmente positivi sono 4.307 e aumentano di altri 110. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 3.877, rispetto all’ultimo bollettino sono 107 in più.

Tanti i guariti: 82 pazienti hanno sconfitto il virus e portano il totale a 4.970, di cui 4.966 completamente guariti e 4 clinicamente guariti, in attesa cioé del secondo tempo di conferma.





In Italia il numero dei casi totali di positività al coronavirus sale di 1585 unità. Le vittime sono 13, una più di ieri.

I tamponi fatti sono 101.773, il numero dei guariti è 689 (215.954 dall’inizio dell’epidemia). Aumenta di 5 il dato sui ricoveri nei reparti di terapia intensiva, che passa da 207 a 212.

Nessuna regione è esclusa dall’incremento dei positivi: l’aumento più alto (+281) in Lombardia, seguita da Campania (+195) e Lazio (+181). Gli attualmente contagiati salgono così a 41.413 (+881), dei quali 2.348 ricoverati con sintomi (+63)









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati

Martedì 8 settembre – 2,83% – 203 contagiati

Mercoledì 9 settembre – 2,40% – 180 contagiati

Giovedì 10 settembre – 1,91% – 140 contagiati

Venerdì 11 settembre – 1,89% – 103 contagiati

Sabato 12 settembre – 2,88% – 122 contagiati

Domenica 13 settembre – 3,16% – 90 contagiati

Lunedì 14 settembre – 3,49% – 136 contagiati

Martedì 15 settembre – 3,06% – 186 contagiati

Mercoledì 16 settembre – 2,30% – 195 contagiati