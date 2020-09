Pubblicati i calendari della stagione 2020-21 per la Juve Stabia

Ieri pomeriggio sono stati stilati i calendari della serie C con la Juve Stabia inserita nel girone C.

La Juve Stabia esordirà in casa contro il Monopoli il 27 settembre, mentre nella seconda giornata ci sarà la trasferta contro la Vibonese il 4 ottobre. Mercoledì 7 ottobre primo turno infrasettimanale in quel di Catania. Primo derby di stagione il 18 ottobre alla quinta contro l’Avellino dell’ex mister Braglia . Alla sesta derby in casa contro la Cavese il 21 ottobre . Impegnativi turni il nono e il decimo contro Bari e Palermo, due favorite alla promozione diretta. All’undicesima ritorna il derby storico contro la Turris. Le vespe poi avranno gli altri due derby con Paganese e Casertana alla giornata numero 13 e 17, rispettivamente il 29 novembre e il 23 dicembre, entrambi prima in casa.

Il girone di andata terminerà il 17 gennaio 2021 con la gara interna contro la Ternana, altra corazzata. Il campionato terminerà il 25 aprile, poi ci saranno play off e play out.

Il calendario presenta anche due X che con tutta probabilità vedranno Foggia e Bisceglie come ripescate al posto di Bitonto e Picerno, escluse in relazione per la problematica dell’ illecito sportivo che le ha viste coinvolte. Nel frattempo continuano le operazioni di mercato: la società ha ceduto il difensore Fazio al Catanzaro.

Rumors di radio mercato parlano di due possibili arrivi : il terzino sinistro Rizzo dal Cittadella e l’attaccante esterno Accursio Bentivegna ex Palermo e Carrarese. Il calcio mercato durerà fino al 5 ottobre con il sodalizio stabiese impegnato nella costruzione del nuovo organico che presumibilmente non contemplera’ la presenza di Troest, Tonucci e Forte, come dichiarato dal DS Ghinassi nella conferenza stampa di venerdì scorso. Primo impegno ufficiale dei gialloblù guidati da mister Padalino sarà in programma mercoledì 23 settembre alle 18 contro la Tritium in Coppa Italia Tim in gara secca. Sarà un match con il cartello da work in progress per la Juve Stabia visto che mancano ancora vari tasselli per completare la rosa e trovate il giusto amalgama per affrontare la stagione della riscossa dopo la retrocessione in B di luglio.

Domenico Ferraro