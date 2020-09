“La stazione Eav di Moregine riprenderà le corse a partire da giovedì 24 settembre. A seguito della mia segnalazione effettuata lo scorso 1 settembre al sindaco per sollecitare il presidente Eav Umberto De Gregorio a riaprire la stazione, siamo riusciti, in sinergia col primo cittadino, a raggiungere l’obiettivo di restituire alla periferia nord uno snodo fondamentale per i pendolari e i cittadini che ogni giorno si dirigono verso Napoli, il centro cittadino e la penisola sorrentina”. Così Emanuele D’Apice, capogruppo della lista Gaetano Cimmino Sindaco di Stabiae.







“Le nostre proteste hanno sortito effetto, ma io non mi fermo. – ha continuato D’Apice – Con la chiusura della stazione Eav di Ponte Persica nel 2017, è necessario un sistema di navette per collegare Moregine e Ponte Persica e agevolare gli spostamenti dei tanti residenti del quartiere, privati tre anni fa di un servizio di primaria importanza. Da capogruppo del gruppo Gaetano Cimmino Sindaco di Stabiae, al fianco del sindaco Gaetano Cimmino, continuerò ad essere portavoce e sentinella delle esigenze dei cittadini e dare risposte concrete per garantire vivibilità e decoro alla nostra città”.