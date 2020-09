A poche ore dal silenzio elettorale con Agnese Borrelli, conosciuta da tanti come Rosaria, ex sindaco di Boscotrecase e dirigente Asl, affrontiamo ancora l’argomento sanitario e scuola.





Dottoressa ad ottobre comincia la vaccinazione contro l’influenza stagionale e la Regione Campania, come ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca, ha già acquistato 4 milioni di dosi per i cittadini. Giusto?

Si, confermo tutto. A breve comincerà la distribuzione in due tranche entro il 15 ottobre. Siamo fra i primi in Italia. È importante farlo per ridurre il rischio per alcune fasce di cittadini, come anziani, bambini, persone immunodepresse, soprattutto per evitare confusioni in caso di malesseri che possano richiamare il Covid. Quindi il consiglio è di parlarne con il proprio medico di fiducia per decidere il da farsi senza paura, ma con coscienza che prevenire è meglio che curare. Evitando collassi ospedalieri.





Dottoressa in Campania si torna a scuola dal 24 al 1 ottobre, come deciso dai sindaci di vari Comuni. Che tipo di scuola avremo? Potremo stare tranquilli?

I tempi tecnici in Campania sono stati decisi per rendere meno faticoso e ansioso il rientro fra i banchi. I dirigenti, le famiglie, gli alunni dovranno lavorare in rete per cercar di non vanificar il lavoro sanitario finora svolto per ridurre i casi. Gli ambienti chiusi saranno pericolosi se non si rispetteranno le regole semplici di sempre. Mascherine, mani pulite frequentemente e distanza sociale. Sono ottimista perché credo che nessuno voglia rivivere il lockdown e confido nelle capacità dei piccoli di scrivere una nuova storia scolastica. Ce la faremo!





La campagna elettorale è alle ultime ore, e la candidata ha salutato gli elettori con un ultimo messaggio:

Chi mi ha conosciuta, chi mi stima, sa quanto nel corso degli anni, durante anche i miei mandati da Sindaco di Boscotrecase, mi sono spesa per agire a favore del territorio. La mia scelta di aderire alla lista di Fare Democratico – Popolari con De Luca Presidente è dettata dall’esigenza di poter ancora FARE qualcosa di concreto per i nostri cittadini e la nostra terra. Il mio obiettivo è affrontare le sfide e risolvere con professionalità ed impegno i problemi della nostra regione. Il mio sguardo è volto al bene comune e alla costruzione di un progetto che per cinque anni possa migliorare il futuro della Campania.

Se condividi il mio progetto e la mia visione, condividi il mio messaggio e sostienimi alle prossime elezioni del 20 e 21 Settembre, barrando il simbolo FARE DEMOCRATICO – POPOLARI e votando BORRELLI.