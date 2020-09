Giovedì alle 13,00 presso l’aula consiliare il Ministro per le pari opportunità Elena Bonetti di Italia Viva ha incontrato le associazioni di categoria del territorio pomiglianese, accompagnata dall’assessore uscente alle politiche sociali Mattia De Cicco che ha operato durante l’amministrazione Russo a supporto delle categorie più fragili e a sostegno delle donne e delle famiglie.





Nel mese di ottobre proprio il Ministro Elena Bonetti alla Leopolda, presentò il “Family act” che fu poi varato nel mese di giugno dal Consiglio dei Ministri con il beneplacito del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il “Family act” comprende una serie di misure che saranno adottate a sostegno delle famiglie. Uno dei punti fondamentali è l’istituzione dell’assegno universale per i figli, il contributo anche al 100% per le rette dei nidi e materne, il congedo per i neo papà che salirà a dieci giorni, congedi usati nei giorni per andare a parlare con i professori e un’indennità integrativa per le mamme in rientro da congedo. Una proposta che diventa ancor più necessaria dopo l’emergenza covid. Infatti la proposta di Italia Viva nasce per contrastare la denatalità e favorire la crescita dei bambini e dei giovani, partendo dalla conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile da sempre penalizzato.





Il Ministro durante il confronto con i rappresentanti di categorie ha parlato di come i fondi del recovery fund potranno essere usati a sostegno delle proposte presentate al governo attraverso questa riforma. Fondamentale sarà costruire una rete di comunità che rafforzi i legami sociali e i servizi educativi territoriali grazie al sostegno del terzo settore che sarà rivalutato. Anche le intelligenze femminili nazionali dovranno essere sostenute e inserite per ricoprire cariche nel settore tecnologico e in quello digitale al pari degli uomini.

Insieme al Ministro Bonetti è arrivato in Piazza municipio per un caffè con il sindaco Russo anche Matteo Renzi, che alle amministrative, dopo il consensuale divorzio da Vincenzo Romano, sostiene la candidata Elvira Romano rappresentante dello schieramento civico liberal-democratico-riformista. Nella stessa compagine civica Russo è trai candidati, le liste sosterranno il Governatore De Luca alle regionali.

Cinzia Porcaro